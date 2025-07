“National Geographic”: Riviera Shqiptare, rrugëtim përgjatë një vije bregdetare me bukuri të paprekur

Riviera Shqiptare po merr vëmendjen e merituar ndërkombëtare. Prestigjiozja “National Geographic” i ka dedikuar një shkrim të detajuar këtij thesari natyror dhe kulturor, duke e cilësuar atë si “Maldivet e Evropës”. Shkrimi, i firmosur nga Dom Tulett, thekson se bukuria e Rivierës shqiptare mund të zëvendësojë lehtësisht destinacionet tropikale.

Artikulli vë në pah jo vetëm plazhet e mrekullueshme me rërë të bardhë dhe ujërat e kristalta, por edhe historinë e pasur dhe qytetërimin e lashtë shqiptar që e karakterizojnë këtë zonë. Përtej peizazheve mahnitëse bregdetare, “National Geographic” thekson fshatrat tradicionalë, rrënojat antike dhe dëshmitë e së kaluarës komuniste, të cilat së bashku krijojnë një eksperiencë unike për vizitorët.

Ky vlerësim nga një botim me influencë globale si “National Geographic” pritet të rrisë ndjeshëm interesin e turistëve ndërkombëtarë për Shqipërinë, duke pozicionuar Rivierën si një destinacion kyç në hartën e turizmit botëror.

Shkrimi i përmbledhur

E shtrirë përgjatë krahut jugperëndimor të Shqipërisë, nga Vlora në veri deri në fshatin piktoresk Ksamil në jug, Riviera Shqiptare po shpallet gjithnjë e më shumë si “Maldivet e Evropës”. Ky epitet nuk vjen pa arsye: plazhe të panumërta me rërë të bardhë dhe ujëra të kaltër verbues formojnë një vijë bregdetare mahnitëse, që varion nga zonat e gjallëruara me vendpushime moderne deri te gjiret e izoluara që premtojnë qetësi absolute.

Por Riviera është shumë më tepër sesa thjesht det. Ajo ofron një mozaik të pasur kulturor dhe historik, me fshatra tradicionalë të vendosur në shpatet e kodrave të mbuluara nga ullishte shekullore, rrënoja të lashta që dëshmojnë civilizime të shumta, dhe mbetje të së kaluarës komuniste të vendit.

Arritja në këtë parajsë është bërë më e lehtë se kurrë, falë numrit gjithnjë e në rritje të fluturimeve direkte që lidhin Mbretërinë e Bashkuar me Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë. Nga Tirana, Vlora është vetëm dy orë larg me makinë. Më pas, rruga SH8, arteria kryesore bregdetare e Rivierës, ju shoqëron drejt jugut, duke ofruar pamje mahnitëse të Detit Jon gjatë gjithë udhëtimit. Edhe pse pikat kryesore mund të eksplorohen në një fundjavë, qëndrimi më i gjatë ju ofron mundësinë të zbuloni thesaret e saj arkeologjike dhe të kaloni pasdite të qeta në plazhet e saj më pak të njohura.

Histori dhe fshatra të fshehur

Udhëtimi nis në Vlorë, qyteti i tretë më i madh i Shqipërisë dhe vendlindja e kombit modern. Në Sheshin e Flamurit, Monumenti i Pavarësisë qëndron krenar pranë vendit ku flamuri shqiptar u ngrit për herë të parë në vitin 1912. Për të zhytur më thellë në histori, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë gjurmon ngjarjet dhe protagonistët kryesorë të vetëqeverisjes. Pas historisë, një drekë me peshk të freskët në Qendrën e Peshkimit në Radhimë, pesë milje në jug, ofron shije autentike me pamje nga porti i vogël, pikërisht aty ku Deti Adriatik takohet me Jonin.

Pas drekës, drejtohuni drejt Parkut Kombëtar të Llogarasë, një orë në jug të Vlorës. Shtegu i Qafës së Cezarit, i cili nis jashtë Hotel Sofo Llogara, thuhet se është rruga e ndjekur nga Jul Cezari. Një ngjitje gjysmë ore përmes pyllit me pisha ju çon në një platformë me pamje panoramike mbi Gjirin e Vlorës. Vazhdoni drejt jugut për të eksploruar Fortesën e Porto Palermos, e ndërtuar nga Ali Pasha në vitin 1804, me kalime dhe dhoma të errëta, përfshirë një burg misterioz.

Vazhdoni drejt jugut për një shëtitje përgjatë shëtitores së ndriçuar të fshatit Qeparo Fushë, me bare të ndritshme dhe një plazh me guralecë. Bari i koktejleve Sunset Boulevard është vendi ideal për të shijuar një mojito ndërsa admironi perëndimin e diellit mbi Korfuzin fqinj. Për një eksperiencë më tradicionale, një udhëtim i shkurtër në kodër ju çon në Qeparo Fshat. Këtu mund të shijoni ushqime të freskëta dhe sezonale, ndërsa shërbehet raki vendase në verandat e mbuluar me hardhi.

Eksperienca ujore dhe natyra e mrekullueshme

Pasi të keni shijuar petullat e buta dhe kafen turke, bridhni nëpër rrugicat e pjerrëta të Qeparo Fshatit, ku shtëpitë e rrënuara po rindërtohen me materiale të ricikluara për të ruajtur estetikën origjinale. Më pas, kthehuni në SH8 dhe drejtohuni drejt plazhit të Bunecit, një vend ideal për zhytje nga skela prej guri apo eksplorim me kajak ose dërrasë me vozitje në këmbë.

Ndërsa vazhdoni përgjatë Bunecit, ndaloni për një drekë me koce deti të pjekura në skarë. Më pas, zhytuni në brendësi të tokës drejt Syrit të Kaltër, një mrekulli natyrore ku një burim uji gufon nga thellësitë, duke krijuar një pellg me ngjyrë iris-i brenda ujërave blu-jeshilë. Dikur i rezervuar për diktatorin Enver Hoxha, sot është një nga destinacionet më të njohura të Shqipërisë. Edhe pse noti nuk lejohet tek Syri i Kaltër, lumi i ftohtë poshtë rrjedhës ofron një mundësi freskimi.

Kthehuni drejt bregdetit dhe destinacioni i radhës është Liqeni i Butrintit. Këtu, ujërat e cekëta dhe të kripura janë perfekte për rritjen e midhjeve. Fermeri Soraldo Nebo ofron ture me varkë për të demonstruar procesin e mbledhjes së molusqeve dhe më pas, shijoni midhje të ziera në avull ose të pjekura në skarë, të shoqëruara me verë të bardhë shqiptare.

Tre vende arkeologjike për t’u vizituar

Riviera nuk është vetëm plazhe, por edhe një thesar arkeologjik:

Në skajin jugor të Gjirit të Vlorës, dikur port tregtar i rëndësishëm, ende ruan gjurmët e perandorive të njëpasnjëshme që nga shekulli i gjashtë. Nga blloqet e rrënuara të një porti helenistik që zhyten në lagunë, te muri rrethues bizantin, shtëpitë romake dhe një teatër grek, Orikumi dëshmon një histori të pasur, duke përfshirë edhe qëndrimin e Jul Cezarit.

Finiqi është i vendosur në majë të një kodre pranë Sarandës, ky qytet ishte dikur një qendër kryesore e mbretërisë së lashtë greke të Epirit. Edhe pse më pak i vizituar, bukuria e tij natyrore me lule të egra mes rrënojave, një teatër helenistik me akustikë perfekte dhe bunkerët e epokës komuniste, e bëjnë një destinacion unik.

Butrinti është një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në skajin jugor të Rivierës. Butrinti është një qytet i lashtë me mbi 2,500 vjet histori të shtresuar. Perandori të ndryshme ndërtuan mbi rrënojat e paraardhësve të tyre, duke krijuar një përzierje unike të arkitekturës greke, romake, bizantine dhe veneciane. Nga banjat romake dhe forumi, te ujësjellësi mbresëlënës, Butrinti ofron një udhëtim në kohë.

Këto pika theksojnë vetëm një pjesë të pasurisë që ofron Riviera Shqiptare, duke e bërë atë një destinacion të kompletuar për aventurë, relaks dhe zhytje në histori.