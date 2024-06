Gërvalla ministre e Jashtme: Pse Kosova nuk mori njohje të reja në qeverisjen e Kurtit?

Ka gati katër vjet prej kur diplomacia kosovare udhëhiqet nga Donika Gërvalla Schëarz, e po kaq janë bërë edhe nga njohja e fundit që ka marrë Kosova nga një shtet.

Izraeli që erdhi si njohje nga marrëveshja e Uashingtonit, ishte e fundit që do të shënohej në listën e shteteve që kanë pranuar Republikën e Kosovës si shtet të pavarur.

Por, MPJD në pyetjet e vazhdueshme të Dukagjinit për të ditur se cili është plani dhe si po veprohet tutje për të lobuar në njohjet e reja dhe nëse do ketë një të tillë deri në fund të vitit, kanë refuzuar që të përgjigjen.

Në mungesë të përgjigjeve nga Ministria që udhëhiqet nga Gërvalla, bashkëpartiaku i saj, Haxhi Avdyli ka thënë se po punohet me shtetet që kanë dyshime në për shtetësinë e Republikës.

“Ne jemi duke punuar me grupin e shteteve që janë të dyshimta apo që nuk e kanë vendosur në kuptimin që skanë vendosur që të njohin Kosovës. Ne po punojmë me një grup shtetesh nuk po them që janë enorme por një grup që mund të jenë 10 shtete që janë në proces, që kanë disa dilema e paqartësi. Pastaj është edhe ndikimi rus, kinez i vendeve të ndryshme që janë shtete të mëdha që po ndikojnë në këtë proces,” ka thënë Haxhi Avdyli nga Lista Guxo.

E që njohjet po varen prej rrethanave të tjera e thotë edhe anëtari i komisionit për punë të Jashtme, Dimal Basha.

Sipas tij gjithçka po varet nga normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë.

“Njohjet e reja varen shumë edhe nga normalizimi i marrëdhënjeve të Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi një marrëveshje të cilën e shkel vet Serbia. Këtu është njëfar paradoksi sepse marrëveshjet behen, Serbia i shkel dhe Kosova ndëshkohet,” Dimal Basha, anëtarë i komisionit për Punë të Jashtme.

Por, kritikë të ashpër karshi kësaj çështje diplomatike kanë opozita.

Sipas Time Kadriajt, që përfaqëson AAK-në në komisionin parlamentar për punë të jashtme, kjo qeverisje do të njihet për populizëm e jo për punë të kryera.

“Në fakt nga kjo qeveri nuk do të kemi njohje, sepse me ato premtime që kanë ardh në pushtet që nuk do të dialogojnë, që do t’i shpërbëjnë të gjitha marrëveshjet me këtë qasje të kësaj qeverie jemi të izoluar, nuk do të kemi njohje,” ka thënë Kadriaj

Kosovën që nga 2008-ta e deri më tani e kanë njohur vetëm 117 shtete të botës. /rtvdukagjini