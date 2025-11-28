Gërvalla ia huq në Vlorë: Kemi ardhë në vendin ku u shpall pavarësia e qytetit shqiptar
Donika Gërvalla, ministre në detyrë e Punëve të Jashtme, ka bërë një gafë ditën e sotme, lidhur me 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.
E njëjta, gjatë një prononcimi për media në Vlorë, ka thënë se kanë shkuar atje sot, ‘’në vendin ku u shpall pavarësia e qytetit shqiptar’’.
Ajo ka qenë e shoqëruar nga Albulena Haxhiu dhe Xhelal Sveçla.