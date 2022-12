Gazetari norvegjez publikon pamje kur KFOR-i sillte material ndërtimor pas luftës në Kosovë

Siç e përshkruan ai në profilin zyrtar të rrjetit social “Twitter”, KFOR-i atëbotë sillte material ndërtimor, që parashihej për rinovimin e shtëpive që kishin pësuar.

“Kosovë, dhjetor 1999. Helikopterët e KFOR-it duke bartur material ndërtimor për shtëpitë që po rinovoheshin pas luftës”, ka shkruar Andresen.

Ndryshe, Andresen e ka përcjellur gjatë luftën e fundit në vendin tonë, teksa shumë fotografi që qarkullojnë mbajnë firmën e tij.

Kosovo, December 1999. KFOR helicopter carrying building materials for houses being reconstructed after the war.

Photo: KFOR pic.twitter.com/0XpKRHkD2N

