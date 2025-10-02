Gaza, 52 viktima në 24 orët e fundit nga sulmet izraelite
Shërbimi mjekësor i drejtuar nga Hamasi njoftoi se nga agimi janë regjistruar 52 viktima në Qytetin e Gazës.
Disa spitale konfirmuan për agjencinë AFP se kishin marrë 10 trupa në Qytetin e Gazës, 14 në sektorin qendror të enklavës dhe 28 në jug. Disa nga viktimat humbën jetën nga sulmet ajrore, të tjerët nga sulmet me dronë. Ushtria izraelite njoftoi se po shqyrtonte informacionin mbi viktimat.
Spitali Nasser në Khan Yunis raportoi rreth 30 vdekje, nga të cilat 14 ishin pas sulmeve izraelite ndaj palestinezëve që prisnin ndihma ushqimore.
Mes viktimave ishte edhe Omar al-Hayer, 26 vjeç, punonjës i organizatës joqeveritare “Mjekët pa Kufij”, i cili u vra në një sulm ndaj civilëve në qendër të Deir al-Balah, sipas spitalit dhe familjes së tij. Një zëdhënëse e MSF në Gaza tha se kishte raportime për disa nga punonjësit e tyre të plagosur dhe të dërguar në Spitalin e Martirëve Al-Aksa.