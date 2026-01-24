Gaza, 10 fëmijë të vdekur nga i ftohti që nga fillimi i dimrit
Bota
Ministria e Shëndetësisë në Rripin e Gazës njoftoi se që nga fillimi i dimrit, dhjetë fëmijë kanë humbur jetën për shkak të të ftohtit, ndërsa Izraeli vazhdon bllokadën ndaj hyrjes së karburantit dhe ndihmave humanitare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria, thuhet: “Ali Ebu Zur, tre muajsh, humbi jetën në Spitalin e Dëshmirë Al-Aksa për shkak të të ftohtit ekstrem”.
Numri i fëmijëve që kanë vdekur në Gaza për shkak të ekspozimit ndaj të ftohtit dhe mungesës së mbrojtjes ndaj kushteve klimatike, ka arritur në dhjetë që nga fillimi i dimrit.
Në Rripin e Gazës, ku Izraeli ka kufizuar hyrjen e ndihmave pavarësisht armëpushimit, qindra mijëra njerëz po jetojnë në tenda të improvizuara.
Shiu dhe stuhitë e forta që kanë goditur zonën kanë bërë që tendat të jenë të pabanueshme, ndërsa sidomos fëmijët e vegjël nuk i përballojnë temperaturat e ulëta.
Edhe pse marrëveshja e armëpushimit ka hyrë në fuqi më 10 tetor, nuk është parë asnjë përmirësim i dukshëm në situatën humanitare në Gaza.
Mosrespektimi i detyrimeve nga ana e Izraelit, duke kufizuar hyrjen e ushqimeve, barnave, materialeve mjekësore, karburantit dhe pajisjeve për strehim, ka bërë që kriza të vazhdojë.