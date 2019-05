Gattuso nuk do të jetë trajneri i Milanos nga sezoni i ardhshëm?

Skuadra e Milanos pati shpresat për një kualifikim në Ligën e Kampionëve deri në xhiron e fundit, por një gjë të tillë dështoi ta bënte.

Kjo gjë duket se do t’i kushtojë me punë trajnerit italian, i cili me gjasë nuk do të jetë në stolin e ‘Rosonerëve’ sezonin tjetër.

Gianluca Di Marzio raporton së fundmi se Gattuso nuk do të jetë trajneri i Milanos, përcjell lajmi.net.

Kjo gjë sipas gazetarit të njohur italian do të konfirmohet brenda 24 orëve të ardhshme.

Nuk ka akoma ndonjë emër për zëvendësuesin e mundshëm të Rinos për stolin e Milanos. /Lajmi.net/