Gashi: Trupi gjykues ka tre gjyqtarë, i katërti është vetëm rezervë

Avokati Tomë Gashi ka sqaruar se trupi gjykues përbëhet nga tre gjyqtarë, ndërsa gjyqtari i katërt është gjithmonë rezervë. Këto deklarata ai i ka dhënë vetëm pak ditë para se Gjykata Speciale në Hagë të pritet të vendosë për aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Sipas Gashit, gjyqtari rezervë i ka përcjellë të gjitha seancat, por…

Lajme

14/09/2026 14:31

Avokati Tomë Gashi ka sqaruar se trupi gjykues përbëhet nga tre gjyqtarë, ndërsa gjyqtari i katërt është gjithmonë rezervë. Këto deklarata ai i ka dhënë vetëm pak ditë para se Gjykata Speciale në Hagë të pritet të vendosë për aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Sipas Gashit, gjyqtari rezervë i ka përcjellë të gjitha seancat, por nuk merr pjesë në votimin për aktgjykimin. Ai mund të zëvendësojë njërin nga tre gjyqtarët në rast të sëmundjes apo pamundësisë së tij për të vazhduar procesin.

“Gjyqtari i katërt është rezervë, i cili i ka përcjellë të gjitha seancat, por në rast të ndonjë sëmundjeje ose diçka tjetër të njërit nga tre gjyqtarët, ai është aty. Mirëpo, ai nuk voton. Prandaj janë tre gjyqtarë, jo ky i katërti, që ka qenë gjyqtar kujdestar për arsye juridike dhe teknike”, ka thënë Gashi në KosovaLive

Ai ka shprehur bindjen se tre gjyqtarët do të nxjerrin një aktgjykim lirues.

“Duke e ditur situatën në Kosovë, duke e ditur situatën gjatë luftës, ne do të kemi aktgjykim lirues”, ka deklaruar Gashi.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2026

Lista Serbe kërkon shtim të pranisë së KFOR dhe EULEX...

September 14, 2026

Policia takohet me KFOR-in dhe përfaqësues të ambasadave, marrin masa për...

September 14, 2026

IKShPK: 164 raste me fruth, mbi 95% e të prekurve të pavaksinuar

September 13, 2026

Trump thotë se do t’i heqë të gjitha tarifat për uiskin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

Lista Serbe kërkon shtim të pranisë së...

Policia takohet me KFOR-in dhe përfaqësues të ambasadave,...

IKShPK: 164 raste me fruth, mbi 95% e të prekurve të pavaksinuar

IQMT intensifikon kontrollet në dyqanet e tekstilit, fokus...