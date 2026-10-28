Gashi e thotë hapur: Do të jem kandidat për kryetar të LDK-së, nëse hapet gara

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Arben Gashi, ka konfirmuar se synon të kandidojë për kryetar të partisë, në rast se procesi zgjedhor zhvillohet përmes një gare të hapur dhe demokratike. Gashi e ka bërë këtë deklaratë në emisionin “Pressing” në T7, ku është pyetur nëse do të jetë kandidat për ta marrë drejtimin…

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28/10/2026 21:18

Deputeti i Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK), Arben Gashi, ka konfirmuar se synon kandidojë për kryetar partisë, rast se procesi zgjedhor zhvillohet përmes një gare hapur dhe demokratike.

Gashi e ka bërë këtë deklaratë emisionin “Pressing” T7, ku është pyetur nëse do jetë kandidat për ta marrë drejtimin e LDK-së, transmeton lajmi.net.

“Gjasat maksimale janë po, nëse do kemi një garë mirëfilltë, hapur dhe demokratike. Nëse nuk ka konsensus për ndonjë kryetar, hapet gara dhe do jem. Nëse do ketë konsensus paraprak kompromis, nuk duhet jemi destruktivë. Nëse hapet gara, do jem kandidat”, ka deklaruar Gashi.

Deklarata e tij vjen kohën kur brenda LDK-së po zhvillohet debat për ardhmen e partisë dhe procesin e zgjedhjeve brendshme.

Ditë parë, Gashi kishte bërë thirrje për një fillim ri LDK, duke kërkuar një proces zgjedhor gjithëpërfshirës, ku secili anëtar ketë drejtën për kandiduar dhe ku vendimi për udhëheqjen merret përmes votës lirë. Ai kishte theksuar gjithashtu nevojën për dialog dhe rregulla barabarta për gjithë kandidatët.

Me deklarimin e fundit, Gashi e ka bërë qartë se është i gatshëm hyjë garë për kryetar LDK-së, nëse nuk arrihet paraprakisht një konsensus për udhëheqjen e partisë. Ai ka theksuar se, rast një marrëveshjeje kompromisi, nuk duhet ketë pengesa për arritjen e saj, ndërsa nëse gara hapet, do jetë pjesë e saj./lajmi.net/

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