Gashi: Çdo vit i humbur i kushton shumë vendit, Kosova ka nevojë për njerëz që e ndiejnë shtetin si përgjegjësi
Kandidati për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Arben Gashi, ka theksuar se misioni i tij politik është i orientuar drejt përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe avancimit të shtetit të Kosovës.
Gashi ka thënë se synimi kryesor është që sa më shpejt qytetarët e Kosovës të jetojnë me më shumë dinjitet, zhvillim dhe shpresë, duke e parë këtë si një nevojë urgjente për vendin.
“Misioni im në politikë është i thjeshtë: ta afrojmë sa më shpejt ditën kur qytetarët e Kosovës jetojnë me më shumë dinjitet, zhvillim dhe shpresë.
Sepse çdo vit i humbur, i kushton vendit tonë.
Kosova ka nevojë për njerëz që e ndiejnë shtetin si përgjegjësi, jo si privilegj”, ka shkruar Gashi në Facebook.