Garanci për paqen në Kosovë: Çfarë u diskutua në takimin e Prattipati me komandantin e NATO-s për Evropë?
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka dhënë detaje rreth takimit të zhvilluar ndërmjet të ngarkuarës me punë, Anu Prattipati, dhe komandantit të lartë të NATO-s për Evropë, gjeneralit Alexus Grynkewich. Në fokus të këtij takimi ishte rëndësia e misionit të KFOR-it dhe angazhimi i përbashkët për garantimin e paqes dhe stabilitetit…
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Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka dhënë detaje rreth takimit të zhvilluar ndërmjet të ngarkuarës me punë, Anu Prattipati, dhe komandantit të lartë të NATO-s për Evropë, gjeneralit Alexus Grynkewich.
Në fokus të këtij takimi ishte rëndësia e misionit të KFOR-it dhe angazhimi i përbashkët për garantimin e paqes dhe stabilitetit për të gjithë qytetarët pa dallim, transmeton lajmi.net.
Përmes një njoftimi zyrtar, Ambasada amerikane ka bërë të ditur se vizita e gjeneralit Grynkewich shërben si një riafirmim i fortë i vlerësimit që ShBA-ja i bën pranisë së KFOR-it në vend dhe misionit të tij paqeruajtës.
‘’E Ngarkuara me Punë, Anu Prattipati, mirëpriti sot në Ambasadë gjeneralin Alexus Grynkewich, komandant i Komandës Evropiane të SHBA-së (EUCOM) dhe Komandant Suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë (SACEUR)’’, thuhet në njoftimin e ambasadës.
Gjithashtu, në njoftim theksohet përkushtimi i palëkundur për të mbajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë:
‘’Vizita e tij riafirmon vlerësimin tonë për misionin e KFOR-it, të udhëhequr nga NATO-ja, si dhe përkushtimin e tij për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet në Kosovë’’, shkroi ndër të tjera Ambasada amerikane./lajmi.net/