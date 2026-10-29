Hidhet gaz lotsjellës tek objekti i Ministrisë së Drejtësisë
Sot po zhvillohet dita e dytë e protestës kundër vrasjes së grave. Protesutesit janë duke qëndruar momentalisht tek objekti ku ndodhet Ministria e Drejtësisë, transmeton lajmi.net. Gaz lotsjellës është hedhur në drejtim të objektit, ku aty janë edhe zyrtarët e Policisë. Kërkesa e protestuesve është e njëjtë edhe sot, dorëheqjen e Donika Gërvallës dhe Xhelal…
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Sot po zhvillohet dita e dytë e protestës kundër vrasjes së grave.
Protesutesit janë duke qëndruar momentalisht tek objekti ku ndodhet Ministria e Drejtësisë, transmeton lajmi.net.
Gaz lotsjellës është hedhur në drejtim të objektit, ku aty janë edhe zyrtarët e Policisë.
Kërkesa e protestuesve është e njëjtë edhe sot, dorëheqjen e Donika Gërvallës dhe Xhelal Sveçlës./lajmi.net/