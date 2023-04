Gabriel shpreson te titulli: Nuk do të dorëzohemi, do ta “mbrojmë” fanellën e Arsenal deri në fund

Arsenal u “poshtërua” mbrëmjen e djeshme në “Etihad Stadium” nga “qytetarët” e Manchester City, me rezultatin e thellë 4 me 1, mirëpo humbja duket se ka motivuar edhe më shumë lojtarët për pjesën e mbetur të sezonit.

Me anë të një postimi, në rrjetin social “Instagram”, një nga “shtylla” e mbrojtjes së djemve të Mikel Artetas, Gabriel Magalhaes ësthë shprehur se “topçinjtë” nuk do të dorëzohen dhe për hir të tifozëve do të bëjnë çmos për të rikuperuar pikët e humbura ndaj “qytetarëve”.

“Unë e dua këtë klub, këtë ekip, ndihem si në shtëpinë time. Dhe këtu dua të fitoj dhe të arrij objektivat e mia.

Nuk do të dorëzohemi, do të luftojmë dhe do ta mbrojmë fanellën e Arsenalit deri në fund. Në arenën e fitores do të ketë gjithmonë një vend për luftëtarët që nuk dorëzohen kurrë pas një rënieje”,- thuhet në postimin e plotë të brazilianit.