Gabimet e Haalandit ndaj Nottingham, s’jemi mësuar ta shohim duke humbur rast për gol

Rezultatet befasuese në javën e 24-t të kampionatti anglez të futbollit. Manchester City nuk ka shkuar më larg se një barazim 1-1 në fushën e Nottingham Forest dhe tani është dy pikë larg Arsenal-it kryesues me një ndeshje më shumë.

Pjesa e parë është mbyllur 1-0 në avantazh të skuadrës së Pep Guardiola-s. Ka qenë një gol i mrekullueshëm i Bernardo Silva-s në minutën e 41-të që i ka dhuruar avantazhin miqve.

Manchester City mund të kishte dyfishuar shifrat në minutën e 67-të, por Haaland ka humbur në mënyrë të pabesueshme dy raste të pastra para portës kundërshtare.

Në fillim, i gjendur vetëm përballë portierit të Nottingham, sulmuesi norvegjez ka goditur traversën, por topi është kthyer në këmbët e tij dhe këtë herë ylli i City-t ka dërguar topin jashtë në mënyrë të pashpjegueshme.

Në minutën e 84-t ka ardhur befasia për Qytetarët. Nottingham Forest, në fakt, ka arritur të gjejë golin e barazimit me Wood, duke i dhënë një goditje të madhe shpresave të City-t për titullin.

So haaland missed this opportunity twice ???😳😳😳

Graham potter out//Chelsea// kamaldeen//mudryk//mancity//

Video source: pic.twitter.com/GlnvuR9ekN

— OG SHOLEY (@SholeyOg) February 18, 2023