Futbollisti i Dortmundit i jep leksion Potterit: Nuk e kuptoj si e la vetëm një mbrojtës mbrapa

Skuadra e Chelseat pësoi disfatë ndaj Borussia Dortmund me rezultat minimal 1 me 0 në stadiumin ‘Iduna Park’ në ndeshjen e parë të fazës 1/16 e finales në UEFA Champions League.

Futbollisti i klubit gjerman, Jude Bellingham ka befasuar trajnerin e Bluve të Londrës, Graham Potter duke i dhënë leksione, shkruan Lajmi.net

“Unë isha tejet i surpirzuar qysh Chelsea vendosi që ta linte vetëm një lojtar mbrapa duke njohur cilësinë dhe fuqinë që ka lojtari Karim Adeyemi”, thë pas ndeshjes lojtari anglez

Kujtojmë që ishte pikërisht Adeyemi ai që me një kundërsulm të shpejtë arriti të shënonte golin e vetëm në këtë ndeshje.

Jude Bellingham:

"I was surprised they [#Chelsea] left only one player back with the pace and power that Karim [Adeyemi] has."

[via @CBSSportsGolazo]

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) February 15, 2023