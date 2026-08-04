Fulhami zyrtarizon transferimin e Gonzalo Garcias nga Real Madridi
Sulmuesi spanjoll Gonzalo Garcia i është bashkuar Fulhamit nga Real Madridi, duke u ribashkuar me ish-trajnerin e tij Alvaro Arbeloa, ka njoftuar klubi i Premier Ligës dhe skuadra spanjolle. 22-vjeçari e kaloi sezonin e tij më produktiv sezonin e kaluar, duke shënuar tetë gola për Madridin, përfshirë gjashtë në La Liga. Ai shënoi një “hat-trick”…
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Sulmuesi spanjoll Gonzalo Garcia i është bashkuar Fulhamit nga Real Madridi, duke u ribashkuar me ish-trajnerin e tij Alvaro Arbeloa, ka njoftuar klubi i Premier Ligës dhe skuadra spanjolle.
22-vjeçari e kaloi sezonin e tij më produktiv sezonin e kaluar, duke shënuar tetë gola për Madridin, përfshirë gjashtë në La Liga. Ai shënoi një “hat-trick” kundër Real Betis në janar.
Me Fulham, Garcia ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2031, me klubin që ka të drejtë ta zgjasë atë edhe për një vit tjetër.
Ndërkohë, mediat spanjolle raportuan se tarifa e transferimit është rreth 40 milionë euro, ndërsa Madridi ka ruajtur një klauzolë shitjeje prej 30%.
Në fillim të kësaj vere, Fulham emëroi Arbeloan si trajner kryesor. Spanjolli më parë punoi në ekipin e të rinjve të Madridit përpara se të merrte përsipër detyrën e drejtuesit pasi Xabi Alonso u shkarkua në janar.
Garcia nuk ishte i vetmi spanjoll i ri që u transferua nga Madridi. Mesfushori sulmues Cesar Palacios, 21 vjeç, gjithashtu iu bashkua Fulhamit pasi u fut në ekipin e parë të Realit nën drejtimin e Arbeloas në muajt e fundit.
Madridi, pas ardhjes në krye të detyrës të veteranit portugez Jose Mourinho si trajner për të zëvendësuar Arbeloan, po e riorganizon skuadrën e tij pasi kaloi dy sezone radhazi pa një trofe të rëndësishëm.