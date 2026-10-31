FSK-ja zhvillon ushtrime ushtarake në Koliq dhe Keqekollë

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) do të zhvillojë aktivitete dhe ushtrime ushtarake në zonën e fshatrave Koliq dhe Keqekollë, nga 30 tetori deri më 2 nëntor 2026. Përmes një njoftimi, është bërë e ditur se aktivitetet do të zhvillohen në kuadër të trajnimeve të rregullta të FSK-së. Gjatë kësaj periudhe, në këto zona mund…

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31/10/2026 22:01

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) do të zhvillojë aktivitete dhe ushtrime ushtarake në zonën e fshatrave Koliq dhe Keqekollë, nga 30 tetori deri më 2 nëntor 2026.

Përmes një njoftimi, është bërë e ditur se aktivitetet do të zhvillohen në kuadër të trajnimeve të rregullta të FSK-së.

Gjatë kësaj periudhe, në këto zona mund të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve ushtarake, si dhe zhvillim të ushtrimeve të ndryshme.

FSK-ja ka kërkuar mirëkuptimin e banorëve gjatë realizimit të këtyre aktiviteteve.

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