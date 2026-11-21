FSK e Ushtria e Shqipërisë realizojnë ushtrim të përbashkët në Bizë, bëhen qitje me mortaja të sistemit “VURAN”
Forca e Sigurisë së Kosovës ka realizuar qitje me municion luftarak nga mortaja 120 mm, e sistemit Vuran, në poligonin e qitjes në Bizë të Shqipërisë. Sipas njoftimit të FSK-së, aktiviteti është zhvilluar në kuadër të procesit të avancimit të kapaciteteve operacionale të Mbështetjes Luftarake të Komandës së Forcave Tokësore (KFT). Qitjet janë realizuar nga…
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Forca e Sigurisë së Kosovës ka realizuar qitje me municion luftarak nga mortaja 120 mm, e sistemit Vuran, në poligonin e qitjes në Bizë të Shqipërisë.
Sipas njoftimit të FSK-së, aktiviteti është zhvilluar në kuadër të procesit të avancimit të kapaciteteve operacionale të Mbështetjes Luftarake të Komandës së Forcave Tokësore (KFT).
Qitjet janë realizuar nga bateritë e Regjimentit të Mbështetjes Luftarake (RML), me ç’rast është vlerësuar zbatimi i procedurave të planifikimit dhe ekzekutimit të mbështetjes luftarake përmes zjarrit indirekt.
Aktivitetin e ka vizituar komandanti i Komandës së Forcave Tokësore, gjeneral brigade Mehmet Lladrovci, i shoqëruar nga stafi i tij dhe atasheu ushtarak i FSK-së në Shqipëri. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Forcave Tokësore të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
Gjatë aktivitetit, sipas FSK-së, është dëshmuar profesionalizmi i pjesëtarëve të Regjimentit të Mbështetjes Luftarake në zbatimin e procedurave të sigurisë dhe përdorimin e mortajës 120 mm të sistemit Vuran.
Me këtë rast, gjeneral brigade Lladrovci ka falënderuar përfaqësuesit e Forcave të Armatosura të Shqipërisë për mbështetjen e vazhdueshme, si dhe pjesëtarët e RML-së për angazhimin dhe përkushtimin në zhvillimin e kapaciteteve operacionale të njësisë.