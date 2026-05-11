“Frikacakë që na e shajnë varret, përçarës që prejnë në besë aleatët e lirisë”- Kandidatja “apartiake” për presidente shfryhet kundër Vetëvendosjes
Kandidatja për Presidente, nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani është shfryrë, ndaj Lëvizjes Vetëvendosje dhe liderit të tyre Albin Kurti, në “tubimin e bashkimit” të LDK-së, duke i quajtur disa herë, mbase dhjetëra herë, frikacakë. Ajo pati fjalët më të rënda e më përçmuese ndaj ish-bashkëpunëtorëve të saj në Lëvizjen Vetëvendosje. “Kjo…
“Kjo Republikë është më e madhe se çdo mandat… Sot para Kosovës janë dy rrugë, rruga e izolimit, e krizës së përhershme, e propagandës që na i shanë edhe njerëzit në varrë, e patriotizmit të rrejshëm që bërtet shumë në shtëpi por hesht dhe ka frikë para armiqve. Pra në njërën anë është rruga e atyre që kërcënojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje çdo tre muaj sepse nuk ngopen kurrë, rruga e atyre që e shndërrojnë në mision eliminimin e çdo njërit që republikën e vendos para çdo interesi partiak e ideologjik. Rruga e atyre që e dërguan vendin në zgjedhje e ja refuzuan popullit 51 përqind, vetëm e vetëm për të eliminuar një president që ulet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse rruga tjetër është rruga e amanetit të Rugovës, e shtetit serioz, aleancave të forta, respektit ndërkombëtar, rruga e Kosovës që nuk përkulet kurrë por as nuk vetëizolohet… e unë sot bashkë me ju kam zgjedhur këtë rrugë”, u shpreh Osmani në Tubimin e Bashkimi.
Tutje ajo bëri dallimin, sipas saj, për atë se çka reprezenton lista e LDK-së, e çka ajo e Vetëvendosjes.
“Ne kemi veç të vërtetën, ata kanë veç propagandën”, tha Osmani.
“Siç i keni pa, ka nga ata që nuk i dojnë afër aleatët që e mbrojnë Kosovën”, vazhdoi Osmani në fjalimin e saj në Tubimi i Bashkimit.
“Ka nga ata që ushqehen nga kriza e kaosi në kurriz të shtetit”, deklaroi Osmani.
Duke folur për rrugëtimin e saj në presidencë dhe pjesëmarrjen në forume ndërkombëtare tha se pengesat i vinin nga brenda.
“…përballë frikacakëve, të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Frikacakëve që e hedhin gurin dhe e fshehin dorën”, tha Osmani
Ajo i quajti Vetëvendosjen sërish frikacakë, duke shtuar, “rrugët e mbyllura nga frikacakët gjithmonë hapen nga populli”.
Ndryshe, të pranishëm në tubimin e LDK-së, ishin edhe ish-deputetët e Vetëvendosjes, Haxhi Avdyli, Jeta Statovci, Albena Reshitaj .