Frika nga një virus infektiv, Austria mbyll kufirin me Hungarinë dhe Sllovakinë Austria ka njoftuar mbylljen e disa pikave të kalimit kufitar me Hungarinë dhe Sllovakinë për shkak të përhapjes së sëmundjes së këmbëve dhe gojës. Vendimi për bllokimin e hyrje-daljeve në kufi do të nis të zbatohet nga 5 prilli dhe sipas Ministrisë së Brendshme të Austrisë dekreti do të jetë në fuqi deri më 20…