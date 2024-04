Freedom House: Kuvendi nuk arriti të ratifikojë marrëveshje jetike ndërkombëtare

Raporti i Freedom House, thekson se gjatë tre viteve të qeverisjes së Kryeministrit Kurti, nuk ka pasur lëvizje të mjaftueshme në funksionimin e brendshëm të shtetit.

Sipas kësaj organizate kjo është për shkak të tensioneve të vazhdueshme në komunat me shumicë serbe në veri, dhe ngjarjeve në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian (BE) me Serbinë.

“Në vitin 2023, edhe pse Kosova përjetoi stabilitet në qeverisje, me partinë Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti që gëzonte shumicën në Kuvend dhe në koalicionin qeveritar të Kurtit, kjo nuk rezultoi në përmirësime të dukshme në funksionimin e brendshëm. të shtetit apo zbatimin efektiv të reformave. Kjo është për shkak të tensioneve të vazhdueshme në komunat me shumicë serbe në veri, dhe ngjarjeve në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian (BE) me Serbinë. Viti filloi me tensionet ekzistuese që nga dorëheqja masive e serbëve të Kosovës në vitin 2022 nga institucionet qeveritare dhe ngritja e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës në fund të vitit. Në janar 2023, përpjekjet e përbashkëta të misionit të Forcave të Kosovës (KFOR) të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit (EULEX) dhe Policisë së Kosovës me sukses hoqën barrikadat e mbetura. Megjithatë, ky veprim nuk shënoi zgjidhjen e krizës, e cila arriti kulmin në mesin e vitit 2023.”

Tutje raporti thekson se përkundrazi, që Lëvizja Vetëvendosje ka shumicën në parlament, është përballur me sfida që të votojë ligje të reja në vend, kjo si rezultat i mungesës së kuorumit të bojkotit parlamentar të partive opozitare.

“Përkundër shumicës së saj, Vetëvendosje u përball me sfida të mëdha duke shtyrë agjendën legjislative në vitin 2023. Për shkak të mungesës së kuorumit si rezultat i bojkotit parlamentar nga partitë më të mëdha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), 11 Kuvendi nuk arriti të ratifikojë marrëveshje jetike ndërkombëtare, disa të lidhura me zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) të Kosovës me BE-në.12 Përveç bojkotit të opozitës, mungesë konsensusi mes anëtarëve të Vetëvendosjes në Kuvend ka edhe ndikuan në axhendën legjislative. Përçarja brenda Vetëvendosjes rreth kodit civil dhe Ligjit për lirinë e fesë ka shfaqur përçarje thelbësore brenda partisë për këto çështje.” /Lajmi.net/