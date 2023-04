Frank Lampard ende beson në kualifikim: Në “Stamford Bridge” mund të ndodhin gjëra të veçanta

Pas ndeshjes, trajneri i Bluve të Londrës, Frank Lampard u deklarua për media dhe tregon se gjithçka mund të ndodh në ndeshjen e kthimit, shkruan Lajmi.net

“Rezultati ishte një realitet, por unë u thashë lojtarëve se gjithçka mund të ndodh në ndeshjen e kthimit. Në Stamford Bridge gjithmonë ka pasur momente të veçanta. Real Madrid është një ekip shumë i fortë”, ishin fjalët e Frank Lampard pas ndeshjes

Kujtojmë që ndeshja kthyese mes Chelseat dhe Real Madrid zhvillohet të martën e ardhshme nga ora 21:00 dhe luhet në stadiumin “Stamford Bridge”./Lajmi.net/

"Special things can happen at Stamford Bridge… we have to believe!"

Frank Lampard gives his take on Chelsea's loss in Madrid…

🎙️ @TheDesKelly pic.twitter.com/EjGqhvVpm8

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 12, 2023