Formacioni më i mirë i sezonit në Konferencë Ligë – Roma me katër lojtarë

11-shja më e mirë e këtij sezoni në Konferencë Ligë dominon nga dy skuadrat që ishin finaliste.

Feyenoord kanë pesë lojtarë pjesë të formacionit, derisa Roma ka gjithsej katër.

Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Rui Patricio dhe Chris Smalling janë 4-shja më e mire sipas UEFA-s nga ekipi i Jose Mourinhos.

Përveç nëntë lojtarëve nga dy ekipet finaliste në formacion ishin edhe Dimitri Payet nga Marseille dhe Kiernan Dewsbury nga Leicester.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionin e plotë.

👕 2021/22 UEFA Europa Conference League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel 🙌#UECLfinal pic.twitter.com/qrMHnXh4EH

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 27, 2022