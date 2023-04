Formacionet zyrtare: West Ham United – Liverpool

‘Reds’ kanë synim një vend në garat evropiane, dhe nuk kanë në plan të dorëzohen deri në fund të sezonit.

Ata sot luajnë për fitore në udhëtim te West Ham, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, edhe vendasit kanë objektivat e tyre, që është ikja nga pjesa e rrezikshme e tabelës.

Ndeshja ndërmjet tyre zhvillohet nga ora 20:45.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionet zyrtare./Lajmi.net/

West Ham:

Your starting XI for #WHULIV ⚒️ pic.twitter.com/PVPdiXDu8r

Liverpool:

Here's how we line up to take on West Ham tonight 👊#WHULIV

— Liverpool FC (@LFC) April 26, 2023