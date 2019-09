Xhiroja e katërt në Superligën e Kosovës sjell një derbi mjaft interesant, atë mes Prishtinës dhe Llapit, raporton lajmi.net.

‘Bardh e kaltrit’, tashmë të udhëhequr nga Bylbyl Sokoli, presin në shtëpi skuadrën nga Podujeva.

Sokoli synon ta nis me fitore rrugëtimin e tij të ri me skuadrën kryeqytetase dhe të marr tri pikë. Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë takim që luhet me fillim nga ora 19:00.

Prishtina:





Llapi: