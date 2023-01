Formacionet zyrtare: Man City – Wolves

Man City janë nikoqir të Wolves në ndeshjen e xhiros së 20 në ligën angleze, transmeton lajmi.net.

Pas fitores fenomenale në ‘Etihad’ ndaj Tottenham, që skuadra e Pep Guardiolës e arriti me një rikthim sensacional (4:2), ata kërkojnë pikët e plota edhe sot.

Përballë kanë Wolves, skuadër kjo që ndodhën në zonën e fundit të tabelës, megjithatë mund të befasojë.

Ndeshja fillon nga ora 15:00 në ‘Etihad’.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Man City:

Wolves:

🇬🇦 Lemina makes first start

💪 Raul and Adama in the XI

Here’s how we line-up to take on @ManCity.

🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/TrSsiVgcBh

— Wolves (@Wolves) January 22, 2023