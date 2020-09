Formacionet zyrtare: Llapi – Ballkani, Drita – Besa dhe Trepça ’89 – Prishtina

Kampionia e Kosovës, Drita, do t’ia bëj sefte në këtë sezon, pasi që do të paraqitet për herë të parë. “Bardhekaltërit” do ta presin Besën e Pejës në stadiumin e qytetit në Gjilan.

Derbi i kësaj xhiro pa dyshim se është ndeshja mes Llapit dhe Ballkanit. Kjo ndeshje do të zhvillohet në stadiumin “Zahir Pajaziti” të Podujevës.

Interesant pritet të jetë edhe në “Riza Lushta” të Mitrovicës, ku Trepça ’89 do t’i bëj konak skuadrës kryeqytetase, Prishtinës.

Të gjitha ndeshje fillojnë nga ora 15:00.

Llapi: Nava, Emini Prençi, Idrizi, Peposhi, Shabani, A Ramdani, Zhdrella, Hoti, Veliu, Januzi.

Ballkani: Haxhihamza, Thaqi, Prekazi, Sinani, Potoku, Kuc, Gashi, Gripshi, Krasniqi, Korenica, Daku.

—

Trepça ’89: Prince, Dedia, Mashau, Berisha, Kaçar, Jashari, Okonkwo, Arb Muja, Ard Muja, Nimani, Manaj.

Prishtina: Haxho, Krasniqi, Dellova, Bekteshi, Abazi, Krasniqi, Zyba, Mici, Lijaj, Otto John, Uka.

—

Drita: Maloku, Bradarovski, Gerbeshi, Arago, Blakqori,Shabani, Namani, Vucaj, Haxhimusa, Alidema, Rexha



Besa: Haxhijaj, Scekic, Ajdini, Breno, Xhaka, Salihu, Halili, Brruti, Syla, Tahiri, Matheus. /Lajmi.net/