Dy skuadrat kërkojnë vetëm fitore me synimin të sigurojnë pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Vedat Muriqi është në stol në këtë përballje.

Formacionet zyrtare:

Lazio:

Milan:

#LazioMilan: the line-up @MarioMandzukic9 leads the line on his full debut 🔥

Prima da titolare per Mandžukić 🔥#SempreMilan

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/gBSfBmllPd

— AC Milan (@acmilan) April 26, 2021