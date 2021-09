Formacionet zyrtare Drita – Gjilani

Derbi i anamoravës mes Dritës dhe Gjilanit do të jetë kryendeshja e kësaj xhiro.

Drita e cila kryeson në tabelë së bashku me Ballkanin e Drenicën me nga 11 pikë, do të kërkojë fitore për të mbajtur kreun e tabelës, ndërkohë skuadra e Gjilanit e cila nuk e ka nisur aspak mirë fillimin e kampionatit, kërkon këndelljen ndaj rivalit lokal.

Tashmë janë publikuar formacionet zyrtare të të dyja ekipeve.

Drita: Maloku, Limani, Cuculi, Balde, Blakçori, Broja, Jashari, Ajzeraj, Muja, Fazliu, Tahiri.

Gjilani: Koliçi, Sorsa, Useini, Halili, Prekazi, Hoxha, Hajdari, Dabiqaj, Musolli, Progni, Krasniqi.

Ndeshja fillon nga ora 15:00. /Lajmi.net