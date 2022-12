Formacionet zyrtare: Brighton – Arsenal

‘Topçinjtë’ kërkojnë të mbyllin këtë vit spektakolar me fitore ndaj Brighton.

Arsenal ka përballë një ekip që po tregon formë të mirë në këtë sezon, transmeton lajmi.net.

Megjithatë londinezët janë tejet motivues dhe do luajnë vetëm për tri pikët.

Ndeshja fillon nga ora 18:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare.

Brighton:

Come on Albion! 👊💙 Here's our starting XI to take on @Arsenal this evening. 📝

📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/0sLazGUcFf

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 31, 2022