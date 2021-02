Formacionet zyrtare: Atlanta – Napoli, Rrahmani nga minuta e parë

Vendasit janë në formë të mirë këtë edicion sidomos në ndeshjet e fundit, andaj do mundohen të vazhdojnë me këtë seri, shkruan lajmi.net.

Ndërsa, “Napolitanët” pas humbjes ndaj Granadas në Ligën e Evroëps (2-0), synojnë të këndellen.

Nga minuta e parë te Napoli, është kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani.

Formacionet zyrtare:

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Xhimshiti, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata.

👥 In campo così contro il Napoli!

🔥 Our #StartingXI to face Napoli!

Presented by @Plus500#AtalantaNapoli #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/sKqTWn6XXH

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 21, 2021