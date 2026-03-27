Foda e merr lajmin e keq – mbrojtësi i Kosovës është i suspenduar për ndeshjen kundër Turqisë

Sport

27/03/2026 11:36

Kosova ka arritur një fitore historike mbrëmë, duke u kualifikuar në finalen e play-off-it për Botëror pas triumfit 4-3 ndaj Sllovakisë.

Kjo fitore i jep “Dardanëve” mundësinë të përballen me një kundërshtar të fortë, si Turqia, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, për ndeshjen vendimtare, Kosova do të jetë pa një nga lojtarët kyç, Lumbardh Dellova, i cili mungon për shkak të suspendimit nga kartonët e grumbulluar.

Takimi vendimtar do të zhvillohet të martën në stadiumin “Fadil Vokrri” me fillim në orën 20:45, ku tifozët shpresojnë në një tjetër performancë historike nga kombëtarja kosovare./lajmi.net/

