Foda e merr lajmin e keq – mbrojtësi i Kosovës është i suspenduar për ndeshjen kundër Turqisë
Kosova ka arritur një fitore historike mbrëmë, duke u kualifikuar në finalen e play-off-it për Botëror pas triumfit 4-3 ndaj Sllovakisë.
Kjo fitore i jep “Dardanëve” mundësinë të përballen me një kundërshtar të fortë, si Turqia, transmeton lajmi.net.
Megjithatë, për ndeshjen vendimtare, Kosova do të jetë pa një nga lojtarët kyç, Lumbardh Dellova, i cili mungon për shkak të suspendimit nga kartonët e grumbulluar.
Takimi vendimtar do të zhvillohet të martën në stadiumin “Fadil Vokrri” me fillim në orën 20:45, ku tifozët shpresojnë në një tjetër performancë historike nga kombëtarja kosovare./lajmi.net/