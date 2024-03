Florian Marku ndeshet sot me Chris Kongon: Kush nuk më respekton do “paguajë” Florian Marku do të ndeshet sot me Chris Kongon. Dyert për këtë ndeshje e cila mbahet në 02 Arena të Londrës, do të hapen në 17:30. “Kjo është një ndeshje e madhe ne një arenë të madhe ku do jene afërsisht 28.000 veta, por si gjithmonë ju e dini qe do jap shpirtin si gjithmonë…