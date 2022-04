Flasin nga Haga: Specialja e informuar për kërcënimet e Serbisë ndaj Dick Martyt

“Ai nuk e ka bërë këtë njoftim pa konsultim me policinë e Zvicrës”, thotë Tromp për RTK-në.

Ligjëruesja Tromp shprehet se Marty duhet të dëshmojë jo vetëm para mbrojtjes dhe prokurorisë, por edhe vetë gjyqtarëve sepse mbi bazën e raportit të tij, u krijua Gjykata Speciale.

Madje, për mundësinë që ai të jetë dëshmitar, Tromp beson se është shumë e shqetësuar edhe vetë Serbia, sepse do të dekonspirohej i gjithë angazhimi i saj për krijimin e Speciales.

“Shërbimi inteligjent i Serbisë është i shqetësuar se Dick Marty mund të ketë thënë diçka apo do të thotë diçka për këtë plan të Serbisë, e cila me dekada po përpiqet ta prezantojë se UÇK-j ka qenë organizatë kriminale dhe me këtë e kanë kriminalizuar edhe vetë luftën çlirimtare të popullit të Kosovës”, thotë Tromp.

Megjithatë, në këtë rast, duket se edhe vetë Dick Marty është i shqetësuar.

“Në një intervistë me Martyn nga mbrojta, prokuroria apo edhe gjyqtarët e Speciales, do t’i parashtroheshin të gjitha pyetjet, sepse personi i vetëm që do të jetë në gjendje t’u përgjigjet këtyre për Specialen dhe raportin e tij, është vetë Dick Marty”, tha Tromp.

Nevenka Tromp, e cila për 12 vjet hulumtoi punën e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish-Jugosllavi, deklaron se perëndimi e pranoi lojën e krijimit të Dhomave të Specializuara që Serbia ta njohë Kosovën. Por pas kësaj, Beogradi është tërhequr nga bisedimet në Bruksel dhe i gjithë procesi është i vdekur.

Çfarë thotë hulumtimi i medias zvicerane dhe çfarë thotë Dick Marty?