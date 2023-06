Flamuri i Kosovës valoi në ‘Diego Armando Maradona’ falë Rrahmanit Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani ka festuar me flamurin kombëtar titullin kampion në Itali. Edhe pse shumë xhiro më parë është kuptuar që Napoli do jenë kampion të Serie A, festa e tyre ndodhi mbrëmë. Me të përfunduar ndeshjen e fundit të sezonit, i gjithë stafi i kampionit ishte në festë. E aty nuk mungoi…