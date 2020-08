Fituan 9:0 dhe u ngjitën një kategori më lartë, nisin hetimet për të dyja skuadrat

Riedi, i cili e mbylli kampionatin me të njëjtën kuotë pikësh me Austria Klagenfurtin, por siguroi ngjitjen falë golavarazhit më të mirë, tashmë është vënë nën hetim nga federata, së bashku me rivalin e ditës së premte, Floridsdorfer, i cili deri në javën e parafundit krenohej me mbrojtjen më stabile në Ligën e Dytë austriake.

Floridsdorfet ra nga kategoria, ndërsa Ried u ngjitën në elitën austriake të futbollit.

Prandaj, në Austri sezoni i ardhshëm pritet të nisë nga salla e gjyqeve. /Lajmi.net/