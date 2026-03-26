FITORE! – Kosova në finale të “play-off”,  nuk e bën hesap Sllovakinë, e “shkollon” midis Bratisllave!

Sport

26/03/2026 22:41

Me këtë fitore, Kosova kualifikohet në finalen “play-off” për kualifikim në Botëror. Në finale do të luaj kundër Turqisë, me 31 mars në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Të parët që kaluan në epërsi ishin sllovakët me Valjent në minutën e 6-të.

Pastaj, Kosova barazoj në minutën e 21-të me anë të Veldin Hoxhës, i cili shënoi një super gol me goditje jashtë zonës. Goli u asistua nga Mërgim Vojvoda.

Sllovakia u rikthye në epërsi në minutën e 45-të me golin e Haraslin.

Me të filluar pjesa e dytë, në minutën e 47-të, Fisnik Asllani shënoi gol me kokë pas krosimit të Mërgim Vojvodës.

“Dardanët” kaluan në epërsi për herë të parë në ndeshje në minutën e 60-të. Florent Muslija shënoi një super gol nga goditja e lirë.

Në minutën e 72-të, Kreshnik Hajrizi, pas asistimit të Albian Hajdarit, shënoi golin e katërt për Kosovën.

Deri në fund të ndeshjes, Sllovakia shënoi me anë të Strelec në minutën e 94-të, por që në fund shërbeu veç për statistika./lajmi.net/

