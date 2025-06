Fitoi çmimin e madh në Ferma VIP – Big Basta zbulon çfarë do bëjë me 100 mijë euro Big Basta, fituesi i sezonit të dytë të Ferma VIP ka zbuluar planet e tij për të ardhmen dhe mënyrën se si do të shfrytëzojë çmimin prej 100 mijë eurosh. “Planet kryesore janë publikimi i albumit, ku më ka mbetur vetëm një këngë për ta përfunduar. Do të bëj edhe promovimin e tij”, tha artisti.…