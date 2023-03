Fishekzjarret nga stadiumi i trembën kuajt, një person hyn në fushë me motoçiklet në shenjë proteste

Të jetosh pranë një stadiumi futbolli është shpeshherë e mërzitshme për banorët.

Projektorët, tifozët, sharjet e shumëçka tjetër ndonjëherë sjellin probleme për banorët që jetojnë afër stadiumeve, kryesisht fushave të futbollit amator.

Megjithatë, një banor holandez i mori një vendim të pazakontë dhe tejet qesharak, njofton DailyStar, transmeton lajmi.net.

Në vend që të reagonte me ndonjë shkrim në rrjetet sociale një banor shumë i pakënaqur ndezi motoçikletën e tij të vogël dhe “pushtoi” fushën në tentim ta ndalë lojën në llojë proteste.

Momenti qesharak ka ndodhur në kategorinë e tetë të futbollit holandez, mes skuadrave amatore Veenhuizen dhe Vitesse 63.

Videon e momentit në fjalë mund ta shikoni më poshtë./Lajmi.net/

Bij Veenhuizen – Vitesse ‘63 komt de buurman op zijn scooter gewoon even het veld opgereden. De reden: door het vuurwerk zijn zijn paarden op hol geslagen! I kid you not! 🤣👌🏻 pic.twitter.com/cBhFEFbxBo

— Claudia (@ClaudiaWR85) March 19, 2023