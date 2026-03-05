Filmi i radhës nga VV – Fatmire Kollçaku sonte pritet të propozohet si kundërkandidate e Glauk Konjufcës për President të Kosovës

Në ora 22:00 do të mbahet seanca e radhës në Kuvendin e Kosovës. Gazeta Nacionale mëson se Fatmire Kollçaku do të jetë kundërkandidate e Glauk Konjufcës për President të Kosovës, transmeton lajmi.net. Në seancën e parë, nuk dolën fare në votim amendamentet që i dërgoi në Kuvend presidentja Vjosa Osmani, pasi nuk kishte kourum tek…

05/03/2026 21:51

Në ora 22:00 do të mbahet seanca e radhës në Kuvendin e Kosovës.

Gazeta Nacionale mëson se Fatmire Kollçaku do të jetë kundërkandidate e Glauk Konjufcës për President të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Në seancën e parë, nuk dolën fare në votim amendamentet që i dërgoi në Kuvend presidentja Vjosa Osmani, pasi nuk kishte kourum tek komunitete joshumicë.

Për të kaluar këto amendamente, duhen përveç dy të tretave, edhe dy të tretat e pakicave, dhe pa votat e komunitetit serb, nuk kalojnë./lajmi.net/

