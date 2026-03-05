Filmi i radhës nga VV – Fatmire Kollçaku sonte pritet të propozohet si kundërkandidate e Glauk Konjufcës për President të Kosovës
Lajme
Në ora 22:00 do të mbahet seanca e radhës në Kuvendin e Kosovës.
Gazeta Nacionale mëson se Fatmire Kollçaku do të jetë kundërkandidate e Glauk Konjufcës për President të Kosovës, transmeton lajmi.net.
Në seancën e parë, nuk dolën fare në votim amendamentet që i dërgoi në Kuvend presidentja Vjosa Osmani, pasi nuk kishte kourum tek komunitete joshumicë.
Për të kaluar këto amendamente, duhen përveç dy të tretave, edhe dy të tretat e pakicave, dhe pa votat e komunitetit serb, nuk kalojnë./lajmi.net/