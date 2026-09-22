Fillon nata e shtatë e protestës në sheshin “Skënderbeu”, mblidhen përsëri shumë qytetarë
Që nga e mërkura kur është dhënë verdikti në Gjykatën Speciale në Hagë, sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë ka qenë çdo natë i mbushur plotë. Qytetarë nga e gjithë Kosova po mblidhen për të protestuar për të kundërshtuar këtë vendim. Edhe sot, në natën e shtatë të kësaj proteste numri i qytetarëve në shesh është shumë…
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Që nga e mërkura kur është dhënë verdikti në Gjykatën Speciale në Hagë, sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë ka qenë çdo natë i mbushur plotë.
Qytetarë nga e gjithë Kosova po mblidhen për të protestuar për të kundërshtuar këtë vendim.
Edhe sot, në natën e shtatë të kësaj proteste numri i qytetarëve në shesh është shumë i madh. /Lajmi.net/