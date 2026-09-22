Fillon nata e shtatë e protestës në sheshin “Skënderbeu”, mblidhen përsëri shumë qytetarë

Që nga e mërkura kur është dhënë verdikti në Gjykatën Speciale në Hagë, sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë ka qenë çdo natë i mbushur plotë. Qytetarë nga e gjithë Kosova po mblidhen për të protestuar për të kundërshtuar këtë vendim. Edhe sot, në natën e shtatë të kësaj proteste numri i qytetarëve në shesh është shumë…

Lajme

22/09/2026 20:58

Që nga e mërkura kur është dhënë verdikti në Gjykatën Speciale në Hagë, sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë ka qenë çdo natë i mbushur plotë.

Qytetarë nga e gjithë Kosova po mblidhen për të protestuar për të kundërshtuar këtë vendim.

Edhe sot, në natën e shtatë të kësaj proteste numri i qytetarëve në shesh është shumë i madh. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 22, 2026

Ish-luftëtari i UÇK-së, Fadil Pushkolli arrestohet në Maqedoninë e Veriut me...

September 22, 2026

Ftesa e Haxhiut për familjet e ish-krerëve të UÇK-së, Klestor Veseli:...

September 22, 2026

Gjini me mesazh për PDK-në dhe VV-në: Ligji për Specialen dhe...

September 22, 2026

Haziri paralajmëron Qeverinë: Mos prisni që java e dytë të jetë si e para

September 22, 2026

Tensionohet situata në OKB – Delegacioni i Izraelit largohet nga salla...

September 22, 2026

​Trump i thotë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së se përballet me...

Lajme të fundit

Ish-luftëtari i UÇK-së, Fadil Pushkolli arrestohet në Maqedoninë...

Ftesa e Haxhiut për familjet e ish-krerëve të...

Gjini me mesazh për PDK-në dhe VV-në: Ligji...

Haziri paralajmëron Qeverinë: Mos prisni që java e dytë të jetë si e para