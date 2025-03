FFK organizon kursin e radhës për Licencën B – Fitness Federata e Futbollit e Kosovës do të organizojë kursin e radhës për trajnerë për Licencën B – Fitness. Kursi do të fillojë me datën 18.04.2025 dhe do të përfshijë fazën e ligjëratave, punën praktike dhe atë të provimeve. Kursi do të vazhdojë përgjatë muajve në vijim me modulet e radhës dhe kërkon edhe periudhën praktike/monitorime…