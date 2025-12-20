Festa epike e Anthony Joshuas pas nokautit që ia bëri Jake Paulit
Sport
Anthony Joshua ka fituar meçin ndaj Jake Paul, duke e nokautur në raundin e gjashtë.
Youtuberi i cili ka hyrë kohë më parë në sportin e boksit, nuk arriti ti përballoj goditjet e fuqishme të Joshua.
Ajo çfarë u bë virale pas këtij meçi, ishte festa e Joshuas, i cili bëri një gjest interesant, duke treguar me dorë se ka hequr kokën e kundërshtarit.
Kjo ishte fitorja e 29 e Joshuas (26 me nokaut), krahas edhe katër humbjeve.
Në anën tjetër, Paul ka zhvilluar 14-meçe deri tani, ku ka 12 fitore (7 me nokaut) dhe kjo ishte humbja e dytë.