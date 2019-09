Fero ka dhënë disa lajme të reja lidhur me karrierën e tij muzikore.

Reperi Fero ka vendosur që tashmë të shpërngulet në Gjermani, konkretisht për të jetuar dhe vepruar në qytetin e Berlinit, shkruan lajmi.net.

Ai atje do ta vazhdoj karrierën muzikore të cilën me sukses e ka nisur në vendlindje.

“Prej sot e tutje do jetoj dhe veproj nBerlin , sot nenshkrujta Kontrat me @avni_halimi_ dhe prej sot e tutje ekipa jon thirret #TeamFERO“, ka treguar Fero lidhur me të rejat e tij atje./Lajmi.net/