Ferizaj mbetet pa ujë të mërkurën, ndërprerje në rrugën “Driton Islami” dhe Talinoc të Muhaxherëve

KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se të mërkurën, më 23 shtator 2026, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët në rrugën “Driton Islami” dhe në Talinoc të Muhaxherëve. Sipas njoftimit, ndërprerja do të fillojë nga ora 08:00 dhe do të bëhet për shkak të punimeve teknike në terren, në…

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22/09/2026 15:40

KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se të mërkurën, më 23 shtator 2026, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët në rrugën “Driton Islami” dhe në Talinoc të Muhaxherëve.

Sipas njoftimit, ndërprerja do të fillojë nga ora 08:00 dhe do të bëhet për shkak të punimeve teknike në terren, në kuadër të projektit për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj.

Furnizimi me ujë për konsumatorët e këtyre zonave pritet të rikthehet nga ora 16:00.

KRU “Bifurkacioni” ka kërkuar mirëkuptimin e konsumatorëve gjatë zhvillimit të punimeve.

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