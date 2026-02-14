Ferizaj: 5 shoferë gjobiten për shkelje të rëndësishme të rregullave të trafikut
Policia e Kosovës, konkretisht patrulla e njësisë së komunikacionit rrugor në Ferizaj, ka njoftuar për kontrolle të realizuara në disa pika, nga ku kanë identifikuar pesë shoferë për shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit. Një prej tyre për përdorim të telefonit, tjetri me ndalim për drejtimin e automjetit dhe tre të tjerë për tejkalim…
Lajme
Policia e Kosovës, konkretisht patrulla e njësisë së komunikacionit rrugor në Ferizaj, ka njoftuar për kontrolle të realizuara në disa pika, nga ku kanë identifikuar pesë shoferë për shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit.
Një prej tyre për përdorim të telefonit, tjetri me ndalim për drejtimin e automjetit dhe tre të tjerë për tejkalim në vijë të plotë:
Të ndëshkuarit janë:
I.G. (33 vjeç), me veturën BMË, ngjyrë hiri, me targa vendore, është ndaluar në fshatin Davidovc – Shtime, duke përdorur telefonin gjatë ngasjes.
Pas verifikimit ka rezultuar se kjo ishte kundërvajtja e tretë e tij. Për këtë i është shqiptuar gjobë prej 500 euro, 5 pikë negative dhe masa mbrojtëse prej 6 muajsh heqje e patentë shoferit.
A.I. (31 vjeç), me veturën VË Caddy, ngjyrë e bardhë, me targa vendore, është ndaluar në rrugën magjistrale Gërlicë – Ferizaj, i cili kishte ndalesë për drejtimin e automjeteve nga data 12.12.2025 deri më 11.03.2026.
Për këtë i është shqiptuar gjobë prej 500 euro, 5 pikë negative dhe masa mbrojtëse edhe për 6 muaj heqje e patentë shoferit.
A.N. (43 vjeç), me veturën VË ngjyrë e bardhë, metarga vendore, në fshatin Sojevë ka bërë tejkalim në vijë të plotë.
Policia i ka shqiptuar gjobë prej 200 euro, 2 pikë negative dhe 3 muaj masë mbrojtëse heqje e patentë shoferit.
I.M. (41 vjeç), me veturën Mercedes, ngjyrë e zezë, me targa vendore, në rrugën Gërlicë–Ferizaj ka bërë tejkalim në vijë të plotë dhe i është shqiptuar gjobë prej 200 euro, 2 pikë negative dhe 3 muaj masë mbrojtëse heqje e patentë shoferit.
SH.I. (56 vjeç), me veturën Seat Cordoba, ngjyrë e zezë, me targa vendore, në rrugën Gërlicë–Ferizaj ka bërë tejkalim në vijë të plotë.
Edhe këtij i është shqiptuar gjobë prej 200 euro, 2 pikë negative dhe 3 muaj masë mbrojtëse heqje e patentë-shoferit.