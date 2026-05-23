Ferati ia “bën bajat” Kurtit premtimet e bëra për Istogun: Këqyrë pak i nderum, përcjelle çka është punu
Ilir Ferati, kryetar i Istogut, i ka reaguar kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, pasi që ky i fundit i ka bërë disa premtime për qeverisjen e ardhshme si projekte për tu realizuar.
Ferati, në postimin e tij, ka bërë me dije, se projektet e përmendura të Kurtit, ose kanë përfunduar ose janë në përfundim e sipër.
‘’Vrellë – Lugu i Butë është e përfundune, rruga për Mokne është përfundim pothuajse e sipër, Rakosh-Cërkolez, është në përfundim e sipër, rruga në Dobrushë, jemi kanë bashkë, s’di qysh e ki harru që janë të kryme’’, ka thënë mes tjerash.
Postimi:
MA KADALE ALBIN!
Këto projekte që je duke i premtu, na veç i kemi realizu – thuajse të gjitha janë përfundu.
Me kqyrë kapak kah Istogu i nderum në detyrë, me përcjellë çka është punu, pa juve hiç Istogu i përjeton të gjitha këto projekte.
Ps: postimin edhe mundesh me e editu, por jo t’vertetën! STOP PROPAGANDËS