Ferati: Gjithçka është gati për mbajtjen e Kuvendit të LDK-së

Pak para nisjes së Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës anëtari i kësaj partie dhe kryetari i Komunës së Istogut, Ilir Ferati, deklaroi se janë ndërmarrë të gjitha përgatitjet për mbarëvajtjen e këtij procesi. Ferati tha se janë marrë të gjitha masat organizative për mbajtjen e kuvendit, duke theksuar se janë respektuar të gjitha normat…

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30/07/2026 17:17

Pak para nisjes së Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës anëtari i kësaj partie dhe kryetari i Komunës së Istogut, Ilir Ferati, deklaroi se janë ndërmarrë të gjitha përgatitjet për mbarëvajtjen e këtij procesi.

Ferati tha se janë marrë të gjitha masat organizative për mbajtjen e kuvendit, duke theksuar se janë respektuar të gjitha normat statutare dhe procedurat e parapara për zhvillimin e tij.

Kuvendi nis nga or a18:00.

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