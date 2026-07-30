Ferati: Gjithçka është gati për mbajtjen e Kuvendit të LDK-së
Pak para nisjes së Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës anëtari i kësaj partie dhe kryetari i Komunës së Istogut, Ilir Ferati, deklaroi se janë ndërmarrë të gjitha përgatitjet për mbarëvajtjen e këtij procesi. Ferati tha se janë marrë të gjitha masat organizative për mbajtjen e kuvendit, duke theksuar se janë respektuar të gjitha normat…
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Pak para nisjes së Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës anëtari i kësaj partie dhe kryetari i Komunës së Istogut, Ilir Ferati, deklaroi se janë ndërmarrë të gjitha përgatitjet për mbarëvajtjen e këtij procesi.
Ferati tha se janë marrë të gjitha masat organizative për mbajtjen e kuvendit, duke theksuar se janë respektuar të gjitha normat statutare dhe procedurat e parapara për zhvillimin e tij.
Kuvendi nis nga or a18:00.