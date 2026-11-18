Fëllanza Podrimja emërohet zëvendësministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po vazhdon të emëroj zëvendësministrat në Qeveri. Sëfundmi, Kurti ka emëruar Fëllanza Podrimajn në pozitën e zëvendësministres në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. “Kryeministri Kurti e uroi znj. Podrimja për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja”, ka njoftuar ZKM. /Lajmi.net/
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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po vazhdon të emëroj zëvendësministrat në Qeveri.
Sëfundmi, Kurti ka emëruar Fëllanza Podrimajn në pozitën e zëvendësministres në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.
“Kryeministri Kurti e uroi znj. Podrimja për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja”, ka njoftuar ZKM. /Lajmi.net/