Kunata e deputetes së VV-së, Arjeta Fejza punësohet në ATK
Gresa Ramanaj, e cila është kunata e deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje, Arjeta Fejza, është përzgjedhur si kandidate fituese në një konkurs të Administratës Tatimore të Kosovës. Sipas rezultateve të publikuara nga ATK-ja, Ramanaj ka fituar pozitën e zyrtares për recepsion në rajonin e Mitrovicës, raporton lajmi.net Në dokumentin e publikuar nga ky institucion, ajo figuron…
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Gresa Ramanaj, e cila është kunata e deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje, Arjeta Fejza, është përzgjedhur si kandidate fituese në një konkurs të Administratës Tatimore të Kosovës.
Sipas rezultateve të publikuara nga ATK-ja, Ramanaj ka fituar pozitën e zyrtares për recepsion në rajonin e Mitrovicës, raporton lajmi.net
Në dokumentin e publikuar nga ky institucion, ajo figuron si kandidate fituese me gjithsej 96 pikë.
Nga këto, 47 pikë i janë vlerësuar në testimin me shkrim, ndërsa 47 të tjera në intervistën me gojë, sipas të dhënave të raportuara.
Ramanaj është bashkëshortja e Rejhan Fejzës, vëllait të deputetes së Vetëvendosjes, Arjeta Fejza.
Punësimi i saj vjen në kohën kur në opinionin publik janë ngritur diskutime për punësimin e familjarëve të zyrtarëve politikë në institucionet shtetërore.
Së fundmi, në media janë publikuar edhe raportime për punësimin e personave me lidhje familjare me zyrtarë të Lëvizjes Vetëvendosje në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
Kujtojmë se luftimi i nepotizmit dhe garantimi i punësimit mbi bazën e meritës kanë qenë ndër zotimet publike të Vetëvendosjes para ardhjes në pushtet.
Megjithatë, vetëm lidhja familjare me një deputete nuk dëshmon se procedura e rekrutimit ka qenë e parregullt apo se ka pasur ndërhyrje politike./Lajmi.net/